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29 апреля 2025, 05:05

ВСУ получили на вооружение новые дроны на оптоволокне

29 апреля 2025, 05:05
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фото: Министерство обороны Украины
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Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях ВСУ беспилотный авиационный комплекс на оптоволокне "Громило Оптик" украинского производства

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

"Громило Оптик" – современные инструменты войны, среди главных преимуществ которых – значительная дальность применения и высокая эффективность поражения. Эти дроны оборудовали оптоволоконным типом управления", – говорится в сообщении.

Отмечается, что военные подразделения активно используют дроны "Громило Оптик" на поле боя. Уже есть подтверждение поражения танков, бронетранспортеров и огневых позиций противника.

Коптеры оснащены видеосистемами (по выбору) с дневной, сумеречной или ночной (тепловизионной) камерами, обеспечивающими точную и надежную идентификацию целей в любое время суток.

Напомним, ранее Силы обороны получили на вооружение украинские преследователи "WINFLY" и скоростные дроны-камикадзе "NORD".

Также на вооружение ВСУ поступили новые FPV-дроны "ZEUS" и "HADES".

Кроме того, Министерство обороны допустило к использованию в подразделениях ВСУ беспилотный авиационный комплекс "Громило" украинского производства.

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