Біля Куп’янська Сили оборони знищили техніку та пункт управління окупантів

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Оператори підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" бригади "Помста" продовжують завдавати високоточних ударів по окупантах на Харківщині

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Зазначається, що за тиждень захисники Харківщини завдали загарбникам значних втрат.

"На Куп’янському напрямку протягом тижня знищено два танки, одну самохідну артилерійську установку 2С19 "Мста-С", дві САУ 2С5 "Гіацинт-С", бойову машину піхоти, три бойові броньовані машини та пункт управління ворожими безпілотниками", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше бригада "Помста" показала, як розбомбила укриття та позиції росіян під Куп’янськом.