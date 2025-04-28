За добу ЗСУ ліквідували 1160 росіян, — Генштаб
Вчора, 27 квітня, Сили оборони України знищили 1 160 російських загарбників, чотири танки, 13 бойових броньованих машин, 31 артсистему, 72 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 105 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 949 тисяч солдат.
Нагадаємо, за минулий тиждень Сили оборони України знищили понад 7,5 тисяч окупантів, а також близько 3 тисяч одиниць озброєння та військової техніки російських загарбників.
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