06:40  30 апреля
На Хмельнитчине женщина упала в погреб и сломала ногу
04:19  30 апреля
Контрабанда почтой: из Украины хотели отправить исторические украшения
00:37  30 апреля
В Тернополе осудили таксиста, пытавшегося изнасиловать несовершеннолетнюю пассажирку
UA | RU
UA | RU
30 апреля 2025, 07:05

Укрзализныця запускает новый поезд, соединяющий Прикарпатье, Галичину и Волынь

30 апреля 2025, 07:05
Читайте також українською мовою
фото: Укрзализныця
Читайте також
українською мовою

"Укрзализныця" назначила новый региональный поезд №815/816 Коломыя - Луцк - Коломыя, который соединит Прикарпатье, Галичину и Волынь дневным рейсом. Он начнет курсировать с 6 мая

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"Поезд будет курсировать через Ивано-Франковск и Львов в Луцк, открывая удобное прямое сообщение между тремя областными центрами", - пояснили в "УЗ".

На маршруте будет курсировать модернизированный рельсовый автобус PESA 620M, который имеет 95 мест для сидения 2-го класса, кондиционирование воздуха, беспроводные зарядки для гаджетов и тихий и плавный ход.

График движения:

  • В направлении Луцка (четверг, каждую пятницу, каждую субботу и каждое воскресенье):
  • Отправление из Коломыи - 06:55, прибытие в Луцк - 14:20.
  • Остановки: Ивано-Франковск 07:37–07:40 Ходоров 08:53–08:54 Львов 10:10–10:26 Подзамче 10:37–10:39 Радехов 11:55–11:56 Горохов 12:31–12
  • В направлении Коломыи (также по 4,5,6,7 дням недели):
  • Отправление из Луцка - 15:17, прибытие в Коломыю - 22:35
  • Остановки: Горохов 17:07–17:08 Радехов 17:42–17:43 Подзамче 19:05–19:07 Львов 19:18–19:41 Ходоров 20:47–20:48 Ивано-Франковск 21:50–21

В понедельник, вторник и среду поезд №815/816 будет курсировать по маршруту Коломыя — Львов — Коломыя, что обеспечит ежедневное удобное утреннее и вечернее сообщение Ивано-Франковск — Львов — Ивано-Франковск и позволит проводить техническое обслуживание поезда для комфортных и безопасных поездок.

Купить билеты на все рейсы уже можно в мобильном приложении, на официальном сайте "УЗ" и в билетных кассах вокзалов.

Напомним, из-за роста пассажиропотока "Укрзализныця" назначила дополнительный рейс популярного поезда №213/214 Киев - Ужгород - Киев.

Также скоро будет курсировать традиционный дополнительный поезд №159/160 Киев – Трускавец.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Укрзализныця поезд Луцк рейсы Коломыя пассажирские перевозки
Укрзализныця назначила дополнительный поезд Киев — Трускавец
28 апреля 2025, 06:10
"Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы поезда Киев – Винница – Жмеринка
14 апреля 2025, 06:18
"Укрзализныця" возобновила еще ряд сервисов: детали
05 апреля 2025, 13:24
Все новости »
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
18 апреля 2025
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса
16 апреля 2025
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Украинцы старше 50 лет чаще других сталкиваются с трудностями трудоустройства. Несмотря на опыт и знания, этой категории граждан рынок зачастую предлагает неквалифицированную работу с низкой зарплатой...
15 апреля 2025
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Россия делает все возможное, чтобы сорвать предстоящее перемирие, но пытается сделать это руками Украины. Но несмотря на очередное скандальное заявление президента США Дональда Трампа, этот план у рос...
В Ровно мошенники выманили у пенсионерки более 120 тысяч гривен
30 апреля 2025, 08:22
Украинские артиллеристы уничтожили российских дронщиков под Волчанском
30 апреля 2025, 08:10
В Черном море находится один носитель "Калибров", — ВМС
30 апреля 2025, 08:09
На Крещатике частично ограничат движение до 11 мая
30 апреля 2025, 07:54
Россия превращает Донбасс в зону экологического бедствия, – ЦНС
30 апреля 2025, 07:50
Удар по Харькову: количество пострадавших выросло до 45, среди них - дети и беременная женщина
30 апреля 2025, 07:35
В Днепре из-за атаки российских дронов погиб человек
30 апреля 2025, 07:25
На Донетчине РФ захватила еще один поселок, – DeepState
30 апреля 2025, 07:20
Массированная атака на Харьков: разрушена гражданская инфраструктура, ранены десятки горожан
30 апреля 2025, 06:55
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Все публикации »
Юрий Бутусов
Юрий Луценко
Вадим Денисенко
Все блоги »