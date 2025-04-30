Укрзализныця запускает новый поезд, соединяющий Прикарпатье, Галичину и Волынь

фото: Укрзализныця

"Укрзализныця" назначила новый региональный поезд №815/816 Коломыя - Луцк - Коломыя, который соединит Прикарпатье, Галичину и Волынь дневным рейсом. Он начнет курсировать с 6 мая

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"Поезд будет курсировать через Ивано-Франковск и Львов в Луцк, открывая удобное прямое сообщение между тремя областными центрами", - пояснили в "УЗ".

На маршруте будет курсировать модернизированный рельсовый автобус PESA 620M, который имеет 95 мест для сидения 2-го класса, кондиционирование воздуха, беспроводные зарядки для гаджетов и тихий и плавный ход.

График движения:

В направлении Луцка (четверг, каждую пятницу, каждую субботу и каждое воскресенье):

Отправление из Коломыи - 06:55, прибытие в Луцк - 14:20.

Остановки: Ивано-Франковск 07:37–07:40 Ходоров 08:53–08:54 Львов 10:10–10:26 Подзамче 10:37–10:39 Радехов 11:55–11:56 Горохов 12:31–12

В направлении Коломыи (также по 4,5,6,7 дням недели):

Отправление из Луцка - 15:17, прибытие в Коломыю - 22:35

Остановки: Горохов 17:07–17:08 Радехов 17:42–17:43 Подзамче 19:05–19:07 Львов 19:18–19:41 Ходоров 20:47–20:48 Ивано-Франковск 21:50–21

В понедельник, вторник и среду поезд №815/816 будет курсировать по маршруту Коломыя — Львов — Коломыя, что обеспечит ежедневное удобное утреннее и вечернее сообщение Ивано-Франковск — Львов — Ивано-Франковск и позволит проводить техническое обслуживание поезда для комфортных и безопасных поездок.

Купить билеты на все рейсы уже можно в мобильном приложении, на официальном сайте "УЗ" и в билетных кассах вокзалов.

Напомним, из-за роста пассажиропотока "Укрзализныця" назначила дополнительный рейс популярного поезда №213/214 Киев - Ужгород - Киев.

Также скоро будет курсировать традиционный дополнительный поезд №159/160 Киев – Трускавец.