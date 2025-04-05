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05 квітня 2025, 13:24

"Укрзалізниця" відновила ще низку сервісів: деталі

05 квітня 2025, 13:24
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фото: Укрзалізниця
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Після кібератаки "Укрзалізниці" відновила низку важливих онлайн-ресурсів для пасажирів та залізничників

Про це передає RegioNews із посиланням на повідомлення компанії.

Користувачам знову доступні:

Також відновлено сайти:

Для пасажирів також повернули напрямок руху поїзда Інтерсіті+ в мобільному застосунку "Укрзалізниці".

Кібератака на "Укрзалізницю": що відомо

Попередній технічний збій в системі "Укрзалізниці" стався 23 березня.Через це не можна було купити квитки онлайн. Відновлення тривало кілька днів.

Уже 27 березня компанія "Укрзалізниця" відновила онлайн-продажі квитків на поїзди після кібератаки.

У п'ятницю, 28 березня, відбувся черговий збій у роботі електронної системи національного перевізника.

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Укрзализныця сервіс онлайн поїзд залізниця
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