Мы фиксируем каждое нарушение Россией обещания полной тишины на все время Пасхи, — Зеленский

фото: president.gov.ua

Несмотря на обещанное перемирие с 10 утра 20 апреля, наблюдается увеличение количества российских обстрелов и применение со стороны российской армии дронов-камикадзе. Оккупанты пытаются штурмовать украинские позиции в Донецкой области

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

По его словам, наиболее активные действия российская армия проводит на Покровском и Северском направлениях. В этих и некоторых других частях фронта продолжается применение русского тяжелого вооружения.

"За время с 00:00 до 12:00 в эти сутки произошло уже 26 российских штурмовых действий. Мы фиксируем каждое нарушение Россией их же собственного обещания полной тишины на все время Пасхи и готовы предоставить партнерам соответствующую информацию. Фактически либо Путин не контролирует полностью свою армию, либо ситуация доказывает, что у них у России нет цели подлинного движения к завершению войны и им нужен только выгодный пиар в медиа. Хорошо, что хоть не было воздушных тревог", - заявил Владимир Зеленский.

Он поблагодарил всех СМИ, подкастеров и блоггеров, которые распространяют правду о происходящем.

"Следует транслировать не службы из Москвы, а давить на Москву, чтобы они действительно пошли на полное прекращение огня и сохранили его по меньшей мере на 30 дней после Пасхи, чтобы дать шанс дипломатии", - подчеркнул президент.

Напомним, вчера оккупанты атаковали Херсонщину после того, как российский диктатор Путин объявил о так называемом "перемирии" на 30 часов. В ОВА рассказали о последствиях вражеской атаки.