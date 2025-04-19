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Росіяни атакували Херсонщину після того, як їхній диктатор оголосив про так зване "перемир'я" на 30 годин. В ОВА розповіли про наслідки атаки

Про це повідомив голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Олександра Прокудіна, затишшя не спостерігається. Росіяни продовжують обстріли і мирні жителі знову під ударом - саме так виглядає "російське перемир'я".

Близько 18:00 внаслідок влучання 8-ми ворожих FPV загорілись 7 квартир у багатоповерхівці в Дніпровському районі Херсона. Уже близько 19 години дрон влучив у цивільне авто в Урожайному, а також ще один ворожий дрон вдарив по Станіславу.

"Це ще одне підтвердження того, що Росія не має нічого святого. І вірити словам окупантів — значить наражати себе на небезпеку", - каже голова Херсонської ОВА.

Також сьогодні стало відомо, що 16-річний підліток, який отримав поранення внаслідок удару по Херсону 17 квітня, помер в лікарні. Лікарі боролися за його життя. Проте, на жаль, врятувати його не вдалось.

Надаємо, що 19 квітня російський диктатор Путін оголосив перемир'я на Великдень. Він також цинічно додав, що, мовляв, реакція українців покаже, чи готовий Київ до миру.