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20 квітня 2025, 13:00

Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати Росії: інформація станом на 20 квітня

20 квітня 2025, 13:00
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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Протягом минулої доби, 19 квітня, Сили оборони України знищили 950 російських загарбників, один танк, п'ять бойових броньованих машин, 49 артсистем, 64 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 112 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 941 тисячу солдат.

Нагадаємо, воїни бригади "Гарт" уразили місця зосередження особового складу армії РФ, фортифікаціях та техніці окупантів на Вовчанському напрямку.

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