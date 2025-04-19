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Російський диктатор Путін заявив про пермир'я на Великдень. Цю ж інформацію підтвердили в Міністерстві оборони України

Про це повідомляють російські ЗМІ, передає RegioNews.

Російський диктатор Путін оголосив "великоднє перемир'я". За його словами, йдеться нібито про зупинку всіх бойових дій в Україні з вечора 19 квітня до опівночі 21 квітня. За його словами, Росія зупиняє всі бойові дії з 18:00 19 квітня за московським часом (збігається з київським) до 00:00 21 квітня.

При цьому він додав, що, мовляв, реакція України покаже, чи готовий Київ до мирних переговорів. Водночас одразу після заяви Путіна про перемир'я - оголосили повітряну тривогу в Києві та області.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявляв, що якщо найближчим часом не буде перемир'я між РФ та Україною, і якщо одна чи друга сторона будуть затягувати мирний процес - США припинять участь в переговорному процесі. Він заявив, що США не будуть витрачати час на затягування переговорів.