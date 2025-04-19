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Україна та РФ вже наступного тижня можуть підписати угоду про припинення вогню. Якщо цього не станеться - американська влада може вийти з переговорного процесу

Про це повідомляє New York Post, передає RegioNews.

Інсайдер повідомив журналістам, що угода про всеосяжне припинення вогню може бути підписана наступного тижня у Лондоні (Великобританія). При цьому наступні кроки будуть визначені після того, як з'ясується позиція української та російської сторін.

Джерело також каже про те, що зараз питання полягає у тому, чи приєднається Росія. Адже РФ намагається ухилятися від підписання угоди про повне припинення вогню та мирного процесу в принципі. При цьому якщо цього не станеться - США готові піти зі столу переговорів.

Нагадаємо, раніше в Bloomberg з посиланням на джерела повідомляди, що США відкриті до того, щоб визнати Крим російським в ході переговорів про мир. Проте американські чиновники кажуть, що в цьому не буде сенсу, якщо РФ не погодиться на припинення вогню.