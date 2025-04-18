На Великодні свята в Україні чергуватимуть понад 6 тисяч рятувальників

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На Великдень по всій Україні чергуватиме понад 6 тисяч співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) і 2,5 тисячі одиниць техніки

Про це під час брифінгу повідомив начальник управління Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС Роман Цирень, відповідаючи на питання щодо готовності рятувальної служби до Великодня, передає RegioNews із посиланням на Укрінформ.

"У державі на свята будуть чергувати понад 6 тисяч співробітників ДСНС - пожежних, рятівників, буде задіяно 2,5 тисячі спеціальної та іншої пожежно-рятувальної техніки", - зазначив він.

Зокрема в Києві буде задіяно на чергуваннях 100 одиниць техніки і 430 рятувальників.

Також Цирень додав, що у деяких випадках рятувальники застосовують санкції до таких керівників релігійних громад, які нехтують правилами пожежної безпеки.

Нагадаємо, на Великдень поліція посилить заходи безпеки.