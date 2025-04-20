21:28  18 апреля
В Киеве подростки избили военного
21:55  19 апреля
Украинская кукуруза продолжает дорожать
15:28  18 апреля
Синоптикиня рассказала, какой будет погода на Пасху
UA | RU
UA | RU
20 апреля 2025, 10:35

Рано или поздно зло отступит и жизнь победит: Зеленский поздравил украинцев с Пасхой

20 апреля 2025, 10:35
Читайте також українською мовою
фото: president.gov.ua
Читайте також
українською мовою

В воскресенье, 20 апреля, Президент Украины Владимир Зеленский поздравил соотечественников с праздником Пасхи. Он подчеркнул, что "рано или поздно российское зло отступит и жизнь победит"

Об этом Владимир Зеленский заявил в видеообращении к украинскому народу, передает RegioNews.

"Зло имеет свой час, а у Бога есть свой день. Это один из смыслов, заложенных в историю Христа. О том, что рано или поздно, но непременно зло отступит и жизнь победит.

Мы хотим этого все 1152 дня полномасштабной войны. Мы единственные в этом. Каждый день и особенно сегодня, когда украинцы всех христианских конфессий отмечают Пасху в одну дату. Итого. Мы вместе боремся за Украину. И вместе молимся об Украине.

Пусть час зла кончится. Придет день жизни. День мира. День Украины. День длиной в век. И мы сможем снова собраться вместе. За одним столом. В мирную Пасху.

Пусть все это сбудется. Да поможет нам Бог в этом. Да будет мир. Да будет Украина. Христос воскрес! Воистину воскрес!", - сказал Владимир Зеленский.

Напомним, вчера оккупанты атаковали Херсонщину после того, как российский диктатор Путин объявил о так называемом "перемирии" на 30 часов. В ОВА рассказали о последствиях вражеской атаки.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина война поздравление праздник Пасха Зеленский Владимир
30 часов вместо 30 дней: украинский МИД прокомментировал "перемирие Путина"
19 апреля 2025, 20:40
США посадят Украину и РФ за стол переговоров на следующей неделе - NYP
19 апреля 2025, 13:10
На Пасхальные праздники в Украине будут дежурить более 6 тысяч спасателей
18 апреля 2025, 22:59
Все новости »
18 апреля 2025
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса
16 апреля 2025
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Украинцы старше 50 лет чаще других сталкиваются с трудностями трудоустройства. Несмотря на опыт и знания, этой категории граждан рынок зачастую предлагает неквалифицированную работу с низкой зарплатой...
15 апреля 2025
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Россия делает все возможное, чтобы сорвать предстоящее перемирие, но пытается сделать это руками Украины. Но несмотря на очередное скандальное заявление президента США Дональда Трампа, этот план у рос...
11 апреля 2025
Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева
На деятельности Министерства национального единства по большому счету можно ставить крест. Министерство с пафосным (совершенно в стиле нейминга нынешней власти) названием, созданное в прошлом году, ко...
Мы фиксируем каждое нарушение Россией обещания полной тишины на все время Пасхи, — Зеленский
20 апреля 2025, 13:40
Генштаб ВСУ обновил данные о потерях России: информация по состоянию на 20 апреля
20 апреля 2025, 13:00
Оккупанты убили жителя Херсонского района
20 апреля 2025, 12:35
Россияне атаковали Николаевщину FPV-дронами: повреждены дома и сельхозтехника
20 апреля 2025, 12:05
Бригада "Гарт" уничтожила склад с горючим и технику россиян под Волчанском
20 апреля 2025, 11:40
На Буковине нашли мертвым еще одного курсанта Национальной академии ГПСУ
20 апреля 2025, 11:00
Из-за российских обстрелов пострадали 4 жителя Херсонщины
20 апреля 2025, 10:11
РФ накрыла Запорожскую область из авиации и РСЗО: повреждена инфраструктура, ранен человек
20 апреля 2025, 09:45
Верим в победу для Украины и справедливый мир: Воскресение Христово является неиссякаемым источником надежды и духовной радости
20 апреля 2025, 09:15
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Все публикации »
Православная церковь Украины
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Все блоги »