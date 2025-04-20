Рано или поздно зло отступит и жизнь победит: Зеленский поздравил украинцев с Пасхой

Об этом Владимир Зеленский заявил в видеообращении к украинскому народу, передает RegioNews.

"Зло имеет свой час, а у Бога есть свой день. Это один из смыслов, заложенных в историю Христа. О том, что рано или поздно, но непременно зло отступит и жизнь победит.

Мы хотим этого все 1152 дня полномасштабной войны. Мы единственные в этом. Каждый день и особенно сегодня, когда украинцы всех христианских конфессий отмечают Пасху в одну дату. Итого. Мы вместе боремся за Украину. И вместе молимся об Украине.

Пусть час зла кончится. Придет день жизни. День мира. День Украины. День длиной в век. И мы сможем снова собраться вместе. За одним столом. В мирную Пасху.

Пусть все это сбудется. Да поможет нам Бог в этом. Да будет мир. Да будет Украина. Христос воскрес! Воистину воскрес!", - сказал Владимир Зеленский.