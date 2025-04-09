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У Запоріжжі затримали чоловіка, який виявився агентом РФ. Росіяни завербували його через інтернет

Про це повідомляє Поліція Запорізької області, передає RegioNews.

У Запоріжжі був затриманий завербований спецслужбами російський агент. На замовлення росіян чоловік підпалював авто військових та вчиняв підпали за залізниці. Зараз він уже перебуває під вартою.

Зрадником виявився 38-річний чоловік. Росіяни знайшли його через месенджер і запропонували "роботу". Від кураторів він отримував чіткі інструкції. Зокрема, про те, як самостійно зробити запалювальний пристрій. Тепер чоловіку загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала 7 підлітків за диверсії на залізниці. Це діти від 12 до 16 років. Усі вони були завербовані через соцмережі російськими спецслужбами, які обіцяли "легкі гроші".