Автомобили военных – под прицелом: 78 поджогов за три месяца

В Украине с начала 2025 года зафиксировано 78 случаев поджогов автомобилей военнослужащих

Об этом в телеэфире сообщил начальник Департамента уголовного розыска Нацполиции Вадим Дзюбинский, передает RegioNews.

По его словам, 46 преступлений уже раскрыто, виновные привлекаются к ответственности. Для сравнения: в 2024 году таких инцидентов было 352, из которых 229 раскрыты.

Чаще всего поджоги фиксируют в крупных городах - Киеве, Днепропетровщине и Одесщине. Заказы поступают через телеграммы, а исполнителями становятся уязвимые категории населения — несовершеннолетние, наркозависимые, безработные. Российские спецслужбы вербуют их, обещая до 500 долларов за поджог.

Поджог авто часто является "проверкой на лояльность" перед привлечением к более тяжким преступлениям. Многие исполнители не получают обещанную оплату, а вовлекаются в дальнейшее сотрудничество.

По словам Дзюбинского, полиция совместно с СБУ активно расследует такие дела, они приравниваются к диверсиям. За поджог автомобиля военнослужащего предусмотрена ответственность до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Запорожье задержали мужчину, который оказался агентом РФ. Россияне завербовали его через Интернет. По заказу врагов мужчина поджигал авто военных и совершал поджоги по железной дороге. Сейчас он уже находится под стражей.

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