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10 квітня 2025, 10:46

Шпигував для ФСБ в обмін на переїзд в РФ: на Донеччині затримали клірика УПЦ МП

10 квітня 2025, 10:46
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фото: СБУ
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Контррозвідка СБУ затримала на Донеччині ще одного агента ФСБ. Ним виявився протоієрей Покровського вікаріатства УПЦ МП, який коригував російські удари по українських захисниках

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

За матеріалами справи, 58-річний клірик був завербований ФСБ через свою доньку, яка живе в Росії та писала листа Путіну на отримання громадянства РФ для її матері та сестри з України.

Після відправлення "кореспонденції" до Кремля на фігуранта дистанційно вийшов співробітник російської спецслужби. В обмін на співпрацю він пообіцяв протоієрею "евакуювати" його родину до РФ з оформленням громадянства країни-агресора і допомогою "на перших порах".

Погодившись на "пропозицію", зрадник почав збирати інформацію про розташування запасних командних пунктів, укріпрайонів та логістичних центрів українських військ у Волноваському районі.

За координатами клірика окупанти планували застосувати проти Сил оборони цілий арсенал бойових засобів ураження: керовані авіабомби, ракетне озброєння та ствольну артилерію.

Співробітники СБУ зірвали ворожі наміри та затримали зрадника, не давши йому відправити "звіт" із розвідданими до фсб.

Під час обшуку у затриманого вилучили мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

Агенту оголосили підозру. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Хмельниччині священника УПЦ МП відправили за ґрати за підтримку агресії РФ.

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Донецька область СБУ клірик УПЦ МП агент рф шпіони ФСБ РФ
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