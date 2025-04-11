Відеопастка у шпаківні: у Дніпрі викрили шпигунку РФ, яка стежила за ешелонами ЗСУ

фото: СБУ

Служби безпеки затримала у Дніпрі ще одну російську агентку. Вона шпигувала за військовими ешелонами та коригувала ракетно-дронові удари рашистів по обласному центру

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Зазначається, щоб відстежувати рух потягів ЗСУ в напрямку фронту, зловмисниця обладнала "відеопастку" навпроти залізничної колії.

Для цього розмістила на дереві муляж шпаківні, в якій заховала камеру з додатковим акумулятором.

За допомогою замаскованого гаджета російські спецслужбісти могли в режимі реального часу відстежувати кількість та вантажі військових ешелонів.

За даними слідства, затриманою виявилася 46-річна мешканка Дніпра, яка шукала ""легкий заробіток" у Телеграм-каналах.

Окрім шпигування за ешелонами ЗСУ, агентка об'їжджала місцевість, де намагалася виявити і передати окупантам координати мобільних вогневих груп ППО, що обороняють прифронтове місто.

Під час обшуків у неї вилучили відеокамеру з флешносіями, мобільний телефон та сім-картку із доказами злочинів.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру.

Нині зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ затримала на Донеччині агента ФСБ. Ним виявився протоієрей Покровського вікаріатства УПЦ МП, який коригував російські удари по українських захисниках