Відеопастка у шпаківні: у Дніпрі викрили шпигунку РФ, яка стежила за ешелонами ЗСУ
Служби безпеки затримала у Дніпрі ще одну російську агентку. Вона шпигувала за військовими ешелонами та коригувала ракетно-дронові удари рашистів по обласному центру
Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.
Зазначається, щоб відстежувати рух потягів ЗСУ в напрямку фронту, зловмисниця обладнала "відеопастку" навпроти залізничної колії.
Для цього розмістила на дереві муляж шпаківні, в якій заховала камеру з додатковим акумулятором.
За допомогою замаскованого гаджета російські спецслужбісти могли в режимі реального часу відстежувати кількість та вантажі військових ешелонів.
За даними слідства, затриманою виявилася 46-річна мешканка Дніпра, яка шукала ""легкий заробіток" у Телеграм-каналах.
Окрім шпигування за ешелонами ЗСУ, агентка об'їжджала місцевість, де намагалася виявити і передати окупантам координати мобільних вогневих груп ППО, що обороняють прифронтове місто.
Під час обшуків у неї вилучили відеокамеру з флешносіями, мобільний телефон та сім-картку із доказами злочинів.
Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру.
Нині зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, СБУ затримала на Донеччині агента ФСБ. Ним виявився протоієрей Покровського вікаріатства УПЦ МП, який коригував російські удари по українських захисниках