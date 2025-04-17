На Півдні прикордонники спалили російську вантажівку: відео

фото: ДПСУ

На південному напрямку фронту прикордонники виявили та знищили російську вантажівку, задіяну в логістиці окупаційної армії РФ

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Під час чергового вильоту екіпаж аеророзвідки зафіксував переміщення вантажівки, яка постачала ресурси для ворога.

"Завдяки влучному застосуванню FPV-дрона, бійці знищили вантажну машину, яка після завданого удару почала детонувати", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше бійці ГУР показали, як нищать фронтову логістику РФ у Запорізькій області.