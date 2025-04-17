На Юге пограничники сожгли российский грузовик: видео

фото: ГПСУ

На южном направлении фронта пограничники обнаружили и уничтожили российский грузовик, задействованный в логистике оккупационной армии РФ

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Во время очередного вылета экипаж аэроразведки зафиксировал перемещение грузовика, поставлявшего ресурсы для врага.

"Благодаря точному применению FPV-дрона, бойцы уничтожили грузовую машину, которая после нанесенного удара начала детонировать", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее бойцы ГУР показали, как уничтожают фронтовую логистику РФ в Запорожской области.