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16 квітня 2025, 12:00

Знищені МТЛБ, "Солнцепьок" і БМП: прикордонники відбили російські штурми під Вовчанськом

16 квітня 2025, 12:00
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фото: ДПСУ
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Напередодні на Харківщині РФ розпочала активні штурмові дії із застосуванням важкої техніки, різних засобів ураження та великої кількості піхоти. Окупанти зазнали втрат на Вовчанському напрямку

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Бійці прикордонної бригади "Форпост" дали гідну відсіч ворогу, знищивши три МТЛБ, "Солнцепьок" та БМП-3. По ворожій техніці та живій силі ефективно відпрацювали пілоти дронів-камікадзе.

"Більше 10 військовослужбовців окупаційних військ були поранені та знищені влучними ударами FPV, або ж підривалися на протипіхотних мінах. Крім того, один багатоцільовий тягач було підірвано на протитанковій міні", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше прикордонний підрозділ безпілотних авіаційних систем "Фенікс" показав, як знищив ще один російський "Солнцепьок" на Харківщині.

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