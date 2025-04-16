Бійці ГУР показали, як нищать логістику окупантів на Запоріжжі
Воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Кабул 9" продовжують нищити фронтову логістику російських окупантів у Запорізькій області
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.
Розвідники показали успішні удари по російських вантажівках та легковому транспорту, а також розгром укриттів, де засіли штурмові групи РФ.
"Бійці ГУР на фронті знищують ворожий транспорт і б’ють по схованках окупантів", ― йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше бійці ГУР ліквідували 45 окупантів на Покровському напрямку.
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