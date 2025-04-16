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16 квітня 2025, 06:40

На Курщині ЗСУ уразили російський ЗРК "Стріла-10": відео

16 квітня 2025, 06:40
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скріншот із відео
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У Курській області оператори 413-го батальйону "Рейд" Сил безпілотних систем у взаємодії зі зведеним загоном БПС "Джміль" 78-го ОДШП успішно уразили російський зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10"

Про це передає RegioNews із посиланням на Сили безпілотних систем Збройних Сил України.

Зазначається, що ворог виявив у небі український розвідувальний БпЛА та вивів у поле "Стрілу", намагаючись його збити. Однак пуск двох ракет виявився безрезультатним і пілоти дрона майстерно ухилилися від ракет.

"Після невдалого перехоплення ворог спробував відступити, але не встиг. Удар FPV-дрона влучив точно в ціль, завдавши зенітному комплексу серйозних пошкоджень. Сили безпілотних систем продовжують #ППОцид зс рф", ― йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Луганській області воїни 412-го полку Nemesis Сил безпілотних систем ЗСУ виявили та уразили пускову установку російського зенітно-ракетного комплексу "Бук-М3".

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РФ війна ЗСУ ППО втрати росіян ЗРК Сили безпілотних систем бої в Курській області РФ куртина Стріла-10
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