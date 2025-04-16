Космонавты из Верховной Рады выступают против продолжения военного положения, — Арахамия

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Некоторые нардепы Верховной Рады на фоне террористических ракетных ударов и наступления РФ высказались против продолжения мобилизации и военного положения в Украине. Выступающие против голосования — "космонавты"

Об этом в Telegram-канале сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает RegioNews.

"Некоторые космонавты из Верховной Рады выступают против продолжения военного положения. После Сум. После Кривого Рога. Во время наступления россиян. Многие журналисты спрашивают, что я об этом думаю. Слов нет. Только буквы, в основном с конца алфавита", — заявил Давид Арахамия.

Он добавил, что "усталость от войны" сказывается после изнурительной заграничной командировки некоторых народных депутатов.

Напомним, вчера нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что будет голосовать против продления мобилизации и военного положения. По его словам, из-за власти "украинские военные находятся в рабстве, а ТЦК до сих пор существует и продолжает бусификацию".