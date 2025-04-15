Літні канікули-2025: школярі відпочиватимуть менше, ніж зазвичай

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У 2025 році українські школярі відпочиватимуть влітку з 1 липня по 31 серпня, тобто два місяці замість звичних трьох

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на постанову Кабміну №841.

Такі зміни викликані необхідністю компенсувати втрати навчального часу через повітряні тривоги, перебої з електропостачанням та інші обмеження в умовах воєнного стану.

Згідно з постановою, навчальний рік 2024/2025 триватиме з 2 вересня 2024 року до 30 червня 2025 року. Водночас кожна школа має право самостійно формувати структуру навчального процесу, за умови, що загальна тривалість канікул протягом року становить не менше 30 календарних днів.

У Міністерстві освіти і науки пояснюють, зміна тривалості літніх канікул — не обмеження, а адаптація до обставин, яка дозволяє забезпечити повноцінне завершення навчальної програми.

Батькам і учням рекомендують стежити за рішеннями своїх шкіл, адже графік навчального процесу може бути скоригований відповідно до потреб конкретного регіону та ситуації в країні.

Нагадаємо, в Україні для всіх шкіл запустили освітню платформу "Мрія".

За словами міністра цифрової траснформації Михайла Федорова, вже 150 шкіл працюють із "Мрією", а 1 000 шкіл подали заявки на підключення. У планах – під'єднати 2 000 шкіл до кінця року.