Цифрова освіта: всі школи Запоріжжя під'єднуються до "Мрії"
Усі школи Запорізької області під'єднуються до нової освітньої платформи
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає RegioNews.
"Це перший кейс, коли до екосистеми приєднаються не окремі школи, а одразу ціла область. Запоріжжя — мій рідний регіон, тому особливо пишаюся, що він першим долучився до трансформації освіти", – зазначив міністр.
За його словами, будь-яка школа також може під'єднатися до "Мрії". Цей процес максимально простий і зрозумілий. Треба лише подати заявку на сайті від школи або через орган місцевого самоврядування.
"Наша команда буде поряд упродовж усього шляху підʼєднання: допоможемо із заявкою, навчанням, налаштуванням системи, комунікацією з колективом", – наголосив Федоров.
Він додав, що вже 150 шкіл працюють із "Мрією", а 1 000 шкіл подали заявки на підключення. У планах – під'єднати 2 000 шкіл до кінця року.
Що відомо про освітній проєкт "Мрія"
У вересні 2023 року президент Володимир Зеленський анонсував розробку "Мрії", зазначивши, що застосунок підбиратиме рекомендації для кожної дитини на основі її талантів і освітнього шляху.
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров прогнозує, що аудиторія "Мрії" перевищить кількість користувачів "Дії". Каже, подібного проєкту на державному рівні у світі ще не було, хоча Південна Корея працює над схожою цифровізацією освіти.
У лютому 2024 року Кабмін ухвалив постанову про запуск "Мрії". На першому етапі застосунок міститиме профіль учня з програмами розвитку та шкалою успішності, мультимедійні матеріали, дані про освітній процес і Мрія-ID – унікальний документ, еквівалентний учнівському квитку.
Крім того, за допомогою застосунку, батьки зможуть дізнатись чи перебуває дитина в укритті під час повітряної тривоги.
Вчителі в застосунку зможуть знайти матеріали для підготовки до уроків та додатковий контент, що допоможе зробити навчальний процес простішим та цікавішим.