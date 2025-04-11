Цифрова освіта: всі школи Запоріжжя під'єднуються до "Мрії"

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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає RegioNews.

"Це перший кейс, коли до екосистеми приєднаються не окремі школи, а одразу ціла область. Запоріжжя — мій рідний регіон, тому особливо пишаюся, що він першим долучився до трансформації освіти", – зазначив міністр.

За його словами, будь-яка школа також може під'єднатися до "Мрії". Цей процес максимально простий і зрозумілий. Треба лише подати заявку на сайті від школи або через орган місцевого самоврядування.

"Наша команда буде поряд упродовж усього шляху підʼєднання: допоможемо із заявкою, навчанням, налаштуванням системи, комунікацією з колективом", – наголосив Федоров.

Він додав, що вже 150 шкіл працюють із "Мрією", а 1 000 шкіл подали заявки на підключення. У планах – під'єднати 2 000 шкіл до кінця року.

Що відомо про освітній проєкт "Мрія"

У вересні 2023 року президент Володимир Зеленський анонсував розробку "Мрії", зазначивши, що застосунок підбиратиме рекомендації для кожної дитини на основі її талантів і освітнього шляху.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров прогнозує, що аудиторія "Мрії" перевищить кількість користувачів "Дії". Каже, подібного проєкту на державному рівні у світі ще не було, хоча Південна Корея працює над схожою цифровізацією освіти.

У лютому 2024 року Кабмін ухвалив постанову про запуск "Мрії". На першому етапі застосунок міститиме профіль учня з програмами розвитку та шкалою успішності, мультимедійні матеріали, дані про освітній процес і Мрія-ID – унікальний документ, еквівалентний учнівському квитку.

Крім того, за допомогою застосунку, батьки зможуть дізнатись чи перебуває дитина в укритті під час повітряної тривоги.

Вчителі в застосунку зможуть знайти матеріали для підготовки до уроків та додатковий контент, що допоможе зробити навчальний процес простішим та цікавішим.