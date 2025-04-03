Інновації від школярів: у Кропивницькому створили ШІ, що бореться з булінгом

фото: Facebook/Андрій Райкович

У Кропивницькому учні "Ліцею нових технологій навчання" за два розробили AI-інструмент, який виявляє дискримінацію

Про це повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, передає RegioNews.

За його словами, сайт аналізує тексти, визначає дезінформацію, гендерні стереотипи та булінг. Натомість генерує альтернативні і гендерно-нейтральні коментарі.

Це допомогло команді учнів HARBOUR SEALS, до якої входять: Анастасія Левчинко, Ліна Кравченко, Роман Теплухін, Іван Холін, Поліна Серчанська перемогти на нацвідборі міжнародного хакатону Teens in AI.

Далі кропивницька команда візьме участь у відборі на міжнародному етапі хакатону.

За даними Міністерства цифрової трансформації, Україна вдруге бере участь у міжнародному хакатоні, який проходить у 97 країнах світу.

Цього року школярі подали понад 250 заявок на участь у хакатоні.

10 команд підлітків розробили та презентували рішення, як штучний інтелект може боротися з глобальними проблемами — спростовувати міфи про медицину, боротися з гендерними стереотипами та робити навчання доступним і цікавим кожному.