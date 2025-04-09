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09 квітня 2025, 01:45

На Буковині підліток проник у школу і підпалив кабінет директора

09 квітня 2025, 01:45
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фото: Нацполіція
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У Чернівецькому районі 19-річного мешканця села Звенячин підозрюють у навмисному підпалі кабінету директора місцевої школи. Хлопця затримали одразу після інциденту. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Чернівецькій області.

За даними слідства, інцидент стався ввечері 7 квітня. Керівник навчального закладу повідомив правоохоронцям про проникнення невідомого до приміщення школи та умисний підпал.

Поліцейські оперативно встановили особу зловмисника. З’ясувалося, що хлопець розбив скло вхідних дверей, проник до будівлі та пройшов прямо до кабінету директора. Там він навмисне підпалив документи та офісну техніку.

Сума матеріальних збитків, завданих школі, уточнюється. Сам затриманий не зміг чітко пояснити своїх мотивів. Наразі триває досудове розслідування.

Раніше повідомлялося, що на Рівненщині підлітки підпалили завод. Поліцейські притягнули до адмінвідповідальності батьків дівчат віком 12-ти та 13-ти років та 15-річного хлопця.

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підпал школа затримання Нацполіція Чернівецька область директор підліток
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