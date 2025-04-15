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15 апреля 2025, 15:58

Летние каникулы-2025: школьники будут отдыхать меньше обычного

15 апреля 2025, 15:58
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В 2025 году украинские школьники будут отдыхать летом с 1 июля по 31 августа, то есть два месяца вместо привычных трех

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на постановление Кабмина №841.

Такие изменения вызваны необходимостью компенсировать потери учебного времени из-за воздушных тревог, перебоев с электроснабжением и других ограничений в условиях военного положения.

Согласно постановлению, учебный год 2024/2025 продлится со 2 сентября 2024 года по 30 июня 2025 года. В то же время, каждая школа имеет право самостоятельно формировать структуру учебного процесса, при условии, что общая продолжительность каникул в течение года составляет не менее 30 календарных дней.

В Министерстве образования и науки объясняют, что изменение продолжительности летних каникул — не ограничение, а адаптация к обстоятельствам, позволяющая обеспечить полноценное завершение учебной программы.

Родителям и ученикам рекомендуют следить за решениями своих школ, ведь график учебного процесса может быть скорректирован в соответствии с потребностями конкретного региона и ситуации в стране.

Напомним, в Украине для всех школ запустили образовательную платформу "Мрия".

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, уже 150 школ работают с "Мрией", а 1 000 школ подали заявки на подключение. В планах – подсоединить 2000 школ к концу года.

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