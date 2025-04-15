Міноборони розповіло про результати рекрутингової кампанії

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Станом на середину квітня 10 143 громадян, які звернулися до центрів рекрутингу, вже стали кандидатами до Сил оборони України або підписали контракт на військову службу

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України, передає RegioNews.

Зазначається, що загальна кількість звернень до центрів рекрутингу вже сягнула 50 615. Минулого тижня було надано 1 072 консультації.

При цьому, 21% звернень надходить від жінок. Лідерами за кількістю кандидаток стали:

Чернівецька область — 43% жінок серед усіх звернень,

Хмельницька — 39%,

Вінницька — 37%.

З лютого 2024 року в Україні функціонують 49 центрів рекрутингу, серед яких також діє один онлайн-центр. Більшість із них розміщені у приміщеннях ЦНАПів.

У Міноборони наголошують, на території центрів заборонено вручення повісток, а мета їхньої роботи — виключно інформування та добровільне залучення.

Нагадаємо, раніше Міноборони проаналізувало військові спеціальності серед добровольців, які звернулися до центрів рекрутингу української армії. Серед лідерів – вакансії, пов'язані з дронами, водії та стрільці.