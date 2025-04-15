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15 квітня 2025, 14:10

До експлуатації в ЗСУ допустили безпілотні "бомбери", – Міноборони

15 квітня 2025, 14:10
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фото: Міноборони
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Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у ЗСУ безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва В-1

Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства, передає RegioNews.

Безпілотники В-1 – це надлегкі "бомбери" створені для ураження скупчень живої сили, автомобільної та броньованої техніки, військових об’єктів на лінії бойового зіткнення та у тилу ворога.

Літальні апарати комплексу можуть нести на собі боєприпаси різних типів. Рух БпЛА забезпечує малошумний потужний двигун. Цей "бомбер" може перебувати в повітрі упродовж декількох годин. Літальні апарати комплексу В-1 мають підвищену стійкість до дії ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

Особливістю комплексу є його можливість швидкого розгортання і згортання, що зменшує ризик для екіпажу під час виконання місій.

Нагадаємо, раніше до експлуатації у ЗСУ допустили безпілотні авіаційні комплекси "Амага-10" українського виробництва .

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