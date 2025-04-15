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15 апреля 2025, 14:29

Минобороны рассказало о результатах рекрутинговой кампании

15 апреля 2025, 14:29
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иллюстративное фото: из открытых источников
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По состоянию на середину апреля 10 143 граждан, обратившихся в центры рекрутинга, уже стали кандидатами в Сил обороны Украины или подписали контракт на военную службу

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины, передает RegioNews.

Отмечается, что общее количество обращений в центры рекрутинга уже достигло 50 615. На прошлой неделе было предоставлено 1 072 консультации.

При этом 21% обращений поступает от женщин. Лидерами по количеству кандидаток стали:

  • Черновицкая область – 43% женщин среди всех обращений,
  • Хмельницкая – 39%,
  • Винницкая – 37%.

С февраля 2024 г. в Украине функционируют 49 центров рекрутинга, среди которых также действует один онлайн-центр. Большинство из них размещены в помещениях ЦНАП.

В Минобороны отмечают, что на территории центров запрещено вручение повесток, а цель их работы — исключительно информирование и добровольное привлечение.

Напомним, ранее Минобороны проанализировало военные специальности среди добровольцев, обратившихся в центры рекрутинга украинской армии. Среди лидеров – вакансии, связанные с дронами, водители и стрелки.

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