Минобороны рассказало о результатах рекрутинговой кампании

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По состоянию на середину апреля 10 143 граждан, обратившихся в центры рекрутинга, уже стали кандидатами в Сил обороны Украины или подписали контракт на военную службу

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины, передает RegioNews.

Отмечается, что общее количество обращений в центры рекрутинга уже достигло 50 615. На прошлой неделе было предоставлено 1 072 консультации.

При этом 21% обращений поступает от женщин. Лидерами по количеству кандидаток стали:

Черновицкая область – 43% женщин среди всех обращений,

Хмельницкая – 39%,

Винницкая – 37%.

С февраля 2024 г. в Украине функционируют 49 центров рекрутинга, среди которых также действует один онлайн-центр. Большинство из них размещены в помещениях ЦНАП.

В Минобороны отмечают, что на территории центров запрещено вручение повесток, а цель их работы — исключительно информирование и добровольное привлечение.

Напомним, ранее Минобороны проанализировало военные специальности среди добровольцев, обратившихся в центры рекрутинга украинской армии. Среди лидеров – вакансии, связанные с дронами, водители и стрелки.