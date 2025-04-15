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15 квітня 2025, 12:45

ЗСУ оновили програму базової військової підготовки: що і коли зміниться

15 квітня 2025, 12:45
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фото: Мілітарний
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У Збройних Силах України хочуть зменшити фізичне та навчальне навантаження на військовослужбовців, які служать у тилових підрозділах

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

З 1 травня оновлена програма стосуватиметься військовослужбовців, що проходять службу в частинах забезпечення, охорони, ТЦК та СП, навчальних закладах, установах, медичних підрозділах, логістиці та зв’язку.

Зміни також охоплюють як новобранців, так і тих, хто вже проходив підготовку раніше, зокрема на військових кафедрах.

Основні нововведення:

  • скорочення терміну підготовки до 30 днів замість 45;
  • зниження фізичних навантажень, адаптованих до завдань тилової служби;
  • формування окремих підрозділів для навчання — рот або взводів.

Ці зміни стосуються передусім категорії військовослужбовців, яких раніше вважали "обмежено придатними". Відповідно до оновленого законодавства, вони можуть служити лише в тилових частинах за висновком військово-лікарської комісії.

Нагадаємо, Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти, у яких йдеться продовження воєнного стану і загальної мобілізації в Україні.

Раніше посол у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що "померти за Україну замало".

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