БпЛА, водії та стрільці: які спеціальності найзатребуваніші в центрах рекрутингу ЗСУ

фото: Міністерство оборони України

Міністерство оборони проаналізувало військові спеціальності серед добровольців, які звернулися до центрів рекрутингу української армії. Серед лідерів – вакансії, пов’язані з дронами, водії та стрільці

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

Зазначається, що з початку відкриття першого центру в лютому 2024 року, найбільший попит мали спеціальності, що пов’язані з БпЛА. Так, 16% від всіх кандидатів, які вже отримали посаду у підрозділах Сил оборони, вирішили обрати саме цей напрямок.

Далі за популярністю йдуть:

водії (15%);

стрілецькі спеціальності (14%);

штабні посади (9%);

артилерія та зв’язок, зокрема, кіберзв’язок (6%);

медичні посади (бойові медики, фельдшери, медсестри, лікарі) (5%).

"Загалом перелічені спеціальності складають 71% серед усіх добровольців, які завершили оформлення до Сил оборони України через центри рекрутингу", – йдеться у повідомленні Міноборони.

Докладніше про роботу центрів рекрутингу та контакти можна дізнатися за посиланням: https://recruiting.mod.gov.ua.

Нагадаємо, у Міноборони роз’яснили покроковий алгоритм, як українській молоді розпочати службу за "Контрактом 18-24".

Раніше повідомлялося, що до центрів рекрутингу ЗСУ звернулися вже понад 45 тисяч людей.