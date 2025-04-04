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04 квітня 2025, 07:10

БпЛА, водії та стрільці: які спеціальності найзатребуваніші в центрах рекрутингу ЗСУ

04 квітня 2025, 07:10
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фото: Міністерство оборони України
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Міністерство оборони проаналізувало військові спеціальності серед добровольців, які звернулися до центрів рекрутингу української армії. Серед лідерів – вакансії, пов’язані з дронами, водії та стрільці

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

Зазначається, що з початку відкриття першого центру в лютому 2024 року, найбільший попит мали спеціальності, що пов’язані з БпЛА. Так, 16% від всіх кандидатів, які вже отримали посаду у підрозділах Сил оборони, вирішили обрати саме цей напрямок.

Далі за популярністю йдуть:

  • водії (15%);
  • стрілецькі спеціальності (14%);
  • штабні посади (9%);
  • артилерія та зв’язок, зокрема, кіберзв’язок (6%);
  • медичні посади (бойові медики, фельдшери, медсестри, лікарі) (5%).

"Загалом перелічені спеціальності складають 71% серед усіх добровольців, які завершили оформлення до Сил оборони України через центри рекрутингу", – йдеться у повідомленні Міноборони.

Докладніше про роботу центрів рекрутингу та контакти можна дізнатися за посиланням: https://recruiting.mod.gov.ua.

Нагадаємо, у Міноборони роз’яснили покроковий алгоритм, як українській молоді розпочати службу за "Контрактом 18-24".

Раніше повідомлялося, що до центрів рекрутингу ЗСУ звернулися вже понад 45 тисяч людей.

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