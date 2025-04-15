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15 квітня 2025, 03:35

Українські воїни показали, як бомбер "Баба Яга" полює на танки та арту росіян під Бахмутом

15 квітня 2025, 03:35
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скріншот із відео
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На Бахмутському напрямку прикордонники ефективно полюють за танками, артилерією та піхотою окупантів за допомогою нічних бомберів "Vampire". Воїни підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" бригади "Помста" активно застосовують цей тип БпЛА на передовій

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Зазначається, що важкий бомбер "Vampire" став справжнім нічним кошмаром для російських військ. Через ефективну роботу дрон отримав власне прізвисько від ворога – "Баба Яга".

"Два досвідчені пілоти "Скіф" та "Джин" на конкретних прикладах пояснюють, які сильні сторони "Вампірів", а також розкривають деталі бойової роботи нічних бомберів", – йдеться у повідомленні.

На відео ДПСУ – кадри знищення російської бронетехніки, артилерії, полювання за піхотою та логістикою ворога.

Нагадаємо, днями прикордонники показали нічне полювання на окупантів дронами "Баба Яга".

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