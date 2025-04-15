В 2025 году ВСУ уничтожили более 900 российских танков и 2000 ББМ, — Сырский
С начала 2025 года Силы обороны уничтожили более 900 танков и 2 000 боевых бронированных машин российской оккупационной армии
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает RegioNews.
Он подчеркнул, что благодаря развитию и усилению подразделений беспилотных систем Сил обороны оккупанты терпят значительные потери в живой силе и технике.
"С начала года потери российской армии в бронетехнике превысили две тысячи единиц (2045). Также обезврежен 931 вражеский танк. Спасибо украинским воинам за результативность и профессионализм!", - говорится в сообщении.
Напомним, украинские воины показали, как бомбер "Баба Яга" охотится на танки и арту россиян под Бахмутом.
Ранее на Луганщине подразделение беспилотных авиационных систем "Феникс" бригады "Месть" нанесло точные удары по российским оккупантам вблизи Серебрянского лесничества.
Также сообщалось, что в 2025 году российская армия уже лишилась более 140 тысяч солдат.