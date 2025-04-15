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15 апреля 2025, 15:10

В 2025 году ВСУ уничтожили более 900 российских танков и 2000 ББМ, — Сырский

15 апреля 2025, 15:10
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С начала 2025 года Силы обороны уничтожили более 900 танков и 2 000 боевых бронированных машин российской оккупационной армии

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает RegioNews.

Он подчеркнул, что благодаря развитию и усилению подразделений беспилотных систем Сил обороны оккупанты терпят значительные потери в живой силе и технике.

"С начала года потери российской армии в бронетехнике превысили две тысячи единиц (2045). Также обезврежен 931 вражеский танк. Спасибо украинским воинам за результативность и профессионализм!", - говорится в сообщении.

Напомним, украинские воины показали, как бомбер "Баба Яга" охотится на танки и арту россиян под Бахмутом.

Ранее на Луганщине подразделение беспилотных авиационных систем "Феникс" бригады "Месть" нанесло точные удары по российским оккупантам вблизи Серебрянского лесничества.

Также сообщалось, что в 2025 году российская армия уже лишилась более 140 тысяч солдат.

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РФ война военная техника оккупанты ВСУ танк потери россиян бронетехника Сырский Александр Станиславович
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