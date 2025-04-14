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14 апреля 2025, 08:59

Трамп прокомментировал удар по Сумам: что сказал глава Белого дома

14 апреля 2025, 08:59
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фото: из открытых источников
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Президент США Дональд Трамп отреагировал на ракетный удар РФ по Сумам, назвав его "ужасным" и "ошибкой РФ"

Об этом сообщает CNN, передает RegioNews.

"И мне сказали, что они совершили ошибку. Но я считаю, что это ужасно. Я считаю, что вся война – это ужасно", – сказал президент США.

На уточняющий вопрос относительно того, что они "совершили ошибку", Трамп не ответил и попросил журналиста "спросить у них".

"Они ошиблись. Послушайте, спросите их. Это война Байдена. Это не моя война. Я здесь очень короткий промежуток времени. Это война, которая была при Байдене", – добавил он.

Напомним, утром 13 апреля на Вербное воскресенье войска РФ нанесли двойной ракетный удар по центру Сум. Оккупанты применили баллистические ракеты с кассетными боеприпасами.

По последним данным, погибли по меньшей мере 34 человека, среди них есть дети, а количество раненых уже достигло 117 человек. Больше всего жертв было в троллейбусе, который проезжал мимо взрыва.

В результате обстрела были повреждены жилые и нежилые здания, в том числе местный университет, а также уничтожены транспортные средства.

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