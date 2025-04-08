Авіація ЗСУ знищила російський військовий комплекс на Курщині

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Напередодні Повітряні сили Збройних Сил України завдали потужного удару по комплексу складських приміщень в Озерках Курської області РФ. Загарбники активно використовували знищений комплекс

Про це передає RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

"У результаті удару було знищено ангари, кілька військових будівель, а також технічне обладнання. Ліквідовано понад 30 окупантів, у тому числі екіпажі БпЛА та ремонтники", ― йдеться у повідомленні.

Зазначається, що знищення цього об'єкту 7 квітня суттєво знижує можливості РФ для ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони в Сумській області та на Курському напрямку.

Нагадаємо, Повітряні сили завдали удару по прикордонному пункту пропуску "Погар", що в районі Случовська Брянської області РФ, звідки росіяни запускала "шахеди".

Раніше ЗСУ знищили командний пункт російської дивізії на Курщині.