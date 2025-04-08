Успішна операція ССО: частину населеного пункту зачищено, ворога – взято в полон
Бійці 4-го полку Сил спеціальних операцій провели успішну операцію із зачистки частини населеного пункту
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ССО ЗС України.
Зазначається, що в результаті бійці знищили живу силу противника, захопили ворожу документацію та взяли одного російського військовослужбовця в полон.
Спецоперація проходила за підтримки безпілотних авіаційних комплексів, артилерії та ретельного планування.
Нагадаємо, на початку квітня на Курщині бійці ССО полонили російських штурмовиків.
У березні бійці ССО зачистили промислову будівлю та полонили дев’ятьох російських військових під Покровськом
Довідка. ССО – це унікальний рід військ. Значна частина даних про його операції засекречена.
Оператори зв'язку ССО налагоджують безперебійний зв’язок між підрозділами та командуванням у будь-яких умовах та створюють комунікаційні мережі на полі бою.
Також вони лишають ворога в інформаційному вакуумі, впроваджуючи новітні технології у сфері зв'язку.