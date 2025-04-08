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08 квітня 2025, 15:30

ЗСУ полонили двох громадян Китаю, які воювали в складі армії РФ, – Зеленський

08 квітня 2025, 15:30
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На Донеччині українські військові взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі окупаційної російської армії

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, інформує RegioNews.

"Наші військові взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. Це відбулося на території України – на Донеччині. Є документи цих полонених, банківські картки, особисті дані", – заявив Володимир Зеленський.

Він додав, що таких громадян Китаю в підрозділах окупантів значно більше, ніж двоє. Президент доручив міністру закордонних справ України негайно звʼязатися з Пекіном і зʼясувати, як Китай збирається реагувати на відповідні факти.

Зеленський додав, що полонені громадяни Китаю перебувають у СБУ. Наразі тривають відповідні слідчі та оперативні дії.

"Залучення Росією ще й прямо чи опосередковано Китаю в цю війну у Європі – це чіткий сигнал, що Путін збирається робити що завгодно, окрім завершення війни. Він шукає, як воювати далі. На це точно потрібна реакція. Реакція Сполучених Штатів, Європи та всіх у світі, хто хоче, щоб був мир", – наголосив глава держави.

Нагадаємо, нещодавно на Курщині бійці ССО полонили російських штурмовиків.

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