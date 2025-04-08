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08 квітня 2025, 21:00

ГУР відбило масштабну кібератаку з Росії та Китаю

08 квітня 2025, 21:00
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Вчора, 7 квітня, російські спецслужби здійснили потужну DDoS-атаку на портал War&Sanctions. Масштабна кібератака була спрямована на виведення сайту з ладу

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.

"Ворог протягом півгодини здійснив понад 56 мільйонів запитів — близько 40 тисяч щосекунди. Для цього використали понад 3 700 віртуальних машин, розміщених у більш ніж 10 країнах, зокрема в росії та Китаї. Серед російських IP-адрес, з яких надійшло найбільше запитів — інноваційний центр сколково", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завдяки високим стандартам безпеки та фаховості команди ГУР МО України, російські спецслужби не досягли поставленої цілі. Портал не втратив жодних даних, а його інфраструктура не зазнала пошкоджень.

"Такі масштабні організовані дії свідчать про ефективність порталу як інструменту протидії агресору. Але всі зусилля російських спецслужб марні. Правду не спинити, Україна переможе", — наголосили в ГУР.

Нагадаємо, після кібератаки РФ "Укрзалізниця" відновила низку важливих онлайн-ресурсів для пасажирів та залізничників.

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