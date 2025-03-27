ЗСУ знищили командний пункт російської дивізії на Курщині
Сили оборони України успішно уразили та знищили командно-спостережний пункт батальйону 9-го мотострілецького полку 18-ї мотострілецької дивізії. Це сталося в районі сіл Вікторівка-Успенівка Курської області РФ
Про це передає RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Зазначається, що ворог зазнав втрат.
"Серед ліквідованого особового складу окупантів був і командир 1-го батальйону 9-го мсп. Боротьба триває!", — йдеться у повідомленні Генштабу.
Нагадаємо, днями Повітряні сили Збройних Сил України успішно уразили місце зосередження живої сили противника в селі Кондратівка Курської області. Російська армія зазнала втрат.
Раніше авіація ЗСУ знищила командний пункт російської дивізії в Бєлгородської області.
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