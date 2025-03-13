В Україні працює офіційна пошта для звернень щодо захисту прав військових

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Відтепер військові та члени їхніх родин можуть направляти звернення на офіційну електронну адресу уповноваженої Президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей

Про це повідомляє Офіс Президента з посиланням на військового омбудсмена Ольгу Кобилинську (Решетилову), передає RegioNews.

За її словами, у перші місяці роботи команда використовувала різні канали комунікації для прийому звернень. Це дозволило оперативно вирішити найгостріші питання, визначити найбільш поширені проблеми та налаштувати ефективну взаємодію для їх усунення.

Щоб подати звернення для розгляду уповноваженою Президента, необхідно:

підготувати письмову заяву (як друковану, так і написану від руки) на ім’я уповноваженої, детально виклавши сутність вашого звернення;

додати всі необхідні документи, які підтверджують обґрунтованість вашого прохання;

відправити заяву разом із супровідними документами на офіційну електронну адресу zpv@apu.gov.ua, зазначивши також свою електронну пошту та мобільний номер для зворотного зв'язку.

Протягом перехідного періоду, який триватиме до 7 квітня, опрацювання звернень, що раніше надходили через месенджери, все ще буде здійснюватися.

Нагадаємо, до центрів рекрутингу української армії в лютому звернулася 5 341 особа.

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