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21 березня 2025, 12:06

Порушення з боку ТЦК: Лубінець розповів, скільки скарг надійшло у 2025 році

21 березня 2025, 12:06
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фото: з відкритих джерел
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У 2025 році зросла кількість звернень і висвітлених в медіа випадків порушень прав під час мобілізаційних заходів з боку працівників ТЦК

Про це заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає RegioNews.

За його словами, загалом за ці 2,5 місяці надійшло 40 індивідуальних звернень щодо порушень на Харківщині. Йдеться про недопуск адвокатів, застосування сили, зброї та інших спецзасобів, неприйняття документів та інші порушення.

"Важливо зазначити, що кожен такий випадок не залишається без належної уваги — я і моя Представниця в Харківській області невідкладно реагуємо на такі інциденти, аби забезпечити додержання прав людини", — зазначив Лубінець.

Він наголосив, що дії працівників ТЦК, де велосипедистів збивають машиною і потім люди у формі застосовують силу і цих велосипедистів поміщають до машин, є неприпустимими та потребують реагування.

Нагадаємо, на Харківщині працівник ТЦК побив літнього чоловіка. А в Харкові працівники ТЦК збили велосипедиста і влаштували за ним погоню.

Тим часом, у Верховному Суді вирішили, що незаконна мобілізація не звільняє українців від служби в армії.

Водночас Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, який передбачає введення кримінальної відповідальності за порушення законодавства у сфері оборони, мобілізації та мобілізаційної підготовки, вчинені керівниками ТЦК та головами та членами ВЛК.

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