Украинцы жалуются на нарушение прав: сколько обращений получил омбудсмен

фото: ombudsman.gov.ua

За март этого года в Офис омбудсмена поступило более 11 тысяч обращений о нарушении прав человека

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает RegioNews.

"За март этого года в наш Офис поступило 11 139 обращений, из которых 209 были коллективными, а 10 930 – индивидуальными обращениями", – рассказал омбудсмен.

По его словам, основные вопросы, с которыми обращались украинцы:

гражданские права - 8 492;

социальные права - 854;

экономические права - 504;

права детей - 323;

свобода от дискриминации - 242;

личные права - 265ю

В прошлом году в марте Офис омбудсмена получил 9256 обращений, что на 1883 меньше, чем в этом году.

Напомним, по данным опроса, за последний год в Украине ухудшилась ситуация со взятками. Чаще украинцы сталкиваются с проявлением коррупции в школах.