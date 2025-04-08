Украинцы жалуются на нарушение прав: сколько обращений получил омбудсмен
За март этого года в Офис омбудсмена поступило более 11 тысяч обращений о нарушении прав человека
Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает RegioNews.
"За март этого года в наш Офис поступило 11 139 обращений, из которых 209 были коллективными, а 10 930 – индивидуальными обращениями", – рассказал омбудсмен.
По его словам, основные вопросы, с которыми обращались украинцы:
- гражданские права - 8 492;
- социальные права - 854;
- экономические права - 504;
- права детей - 323;
- свобода от дискриминации - 242;
- личные права - 265ю
В прошлом году в марте Офис омбудсмена получил 9256 обращений, что на 1883 меньше, чем в этом году.
Напомним, по данным опроса, за последний год в Украине ухудшилась ситуация со взятками. Чаще украинцы сталкиваются с проявлением коррупции в школах.
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