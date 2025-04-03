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03 квітня 2025, 14:59

Експерт розповів, скільки дітей має народжуватись, щоб в Україні збільшувалось населення

03 квітня 2025, 14:59
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фото: freepik.com
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Щоб покращити демографічну ситуацію в Україні кожна жінка має народжувати хоча б дві дитини

Як передає RegioNews, про це у коментарі ТСН.ua розповів заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя НАНУ Олександр Гладун.

За його словами, за тривалістю життя Україна програє розвинутим країнам Європи, приблизно на 8-10 років, якщо казати про жінок, щодо чоловіків, то цей показник становить 15-17 років.

На думку демографа, суто арифметично постаріння населення буде зменшуватися, якщо збільшуватиметься народжуваність, але потрібно щоб вона була вищою.

"Принаймні, щоб одна жінка в Україні мала дві дитини. Але така ситуація з народжуваністю повинна тривати років 20-30. Тоді це суттєво вплине на інші демографічні показники", — підсумував Гладун.

Раніше стало відомо, скільки людей проживає в Україні станом на 2025 рік.

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