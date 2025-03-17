Стало відомо, скільки українців повернеться з-за кордону після війни

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Після завершення війни можуть повернутись 70% українців

Про це в інтерв’ю BBC повідомив міністр єдності Олексій Чернишов, передає RegioNews.

За його словами, після настання безпеки, тобто припинення або завершення війни, третина українців серйозно розглянуть повернення додому протягом шести місяців.

Також міністр зазначив, що приблизно 25%, можливо 30% українців прийняли рішення залишитися за кордоном, тому що ці люди вже інтегровані у систему ринку праці та професійно розвиваються.

"Приблизно 70% можуть повернутися за умови відповідних змін і розвитку України. Ще раз: 30% – після настання безпекових і стабільних умов проживання в Україні й поступово додаткові 40%", - сказав міністр.

За даними соціологічних досліджень, близько півмільйона чоловіків після завершення війни поїдуть, щоб возз'єднатися з сім'ями за кордоном.

Раніше повідомлялось, скільки людей проживає в Україні станом на 2025 рік.