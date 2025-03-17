12:35  17 березня
У Харкові працівники ТЦК збили велосипедиста і влаштували за ним погоню
12:21  17 березня
В Києві сталася пожежа в 25-поверхівці
11:00  17 березня
Пішов у СЗЧ: підозрюваний у вбивстві Демʼяна Ганула виявився військовослужбовцем 28-ї ОМБр
UA | RU
UA | RU
17 березня 2025, 17:40

Стало відомо, скільки українців повернеться з-за кордону після війни

17 березня 2025, 17:40
Читайте также на русском языке
фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Після завершення війни можуть повернутись 70% українців

Про це в інтерв’ю BBC повідомив міністр єдності Олексій Чернишов, передає RegioNews.

За його словами, після настання безпеки, тобто припинення або завершення війни, третина українців серйозно розглянуть повернення додому протягом шести місяців.

Також міністр зазначив, що приблизно 25%, можливо 30% українців прийняли рішення залишитися за кордоном, тому що ці люди вже інтегровані у систему ринку праці та професійно розвиваються.

"Приблизно 70% можуть повернутися за умови відповідних змін і розвитку України. Ще раз: 30% – після настання безпекових і стабільних умов проживання в Україні й поступово додаткові 40%", - сказав міністр.

За даними соціологічних досліджень, близько півмільйона чоловіків після завершення війни поїдуть, щоб возз'єднатися з сім'ями за кордоном.

Раніше повідомлялось, скільки людей проживає в Україні станом на 2025 рік.

суспільство демографія повернення українців Міністерство єдності українців
В Україні діти ветеранів та загиблих військових зможуть безкоштовно навчатися
14 березня 2025, 17:59
Українські чоловіки за кордоном зможуть отримати паспорт без військово-облікових документів
12 березня 2025, 17:25
Більшість українців вважають, що метою Росії є знищення України
11 березня 2025, 10:56
Всі новини »
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
Людина помирає за лічені дні: в Україні лютує небезпечний грип
17 березня 2025, 17:59
У Верховному Суді вирішили, що незаконна мобілізація не звільняє українців від служби в армії
17 березня 2025, 17:16
Скандальну очільницю Хмельницької обласної МСЕК Крупу нарешті звільнили з посади
17 березня 2025, 16:37
У Хмельницькому працівник ТЦК напав на військового, який повернувся з війни
17 березня 2025, 15:59
До центрів рекрутингу ЗСУ звернулися вже понад 45 тис. людей
17 березня 2025, 15:55
Завтра в Україні вдарять морози до -8 градусів
17 березня 2025, 15:41
В п'яти областях стартувала інтерактивна ініціатива "Операція – вакцинація"
17 березня 2025, 15:22
Жительку Харківщини судитимуть за співпрацювала з окупантами
17 березня 2025, 15:17
Посадовці "Київзеленбуду" привласнили понад 5 мільйонів гривень
17 березня 2025, 14:55
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Валерій Чалий
Всі блоги »