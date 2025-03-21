Стало відомо, скільки людей повернула Україна з російського полону
Від початку повномасштабної війни Україна повернула з російського полону 4306 своїх громадян
Про це президент України Володимир Зеленський розповів під час звернення до учасників конференції Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, передає RegioNews.
"Вже більше ніж три роки, майже увесь час цієї війни, працює наш Координаційний штаб - усі служби, які повертають полонених. Вже більше ніж 4 тисячі людей повернули - 4306. І повернемо всіх", - сказав президент.
Зеленський зазначив, що звільнення полонених є одним з перших кроків завершення війни.
Нагадаємо, днями Україна повернула з російського полону майже дві сотні захисників.
Трамп заявив, що дуже скоро в Україні буде повне припинення вогнюВсі новини »
21 березня 2025, 18:39Президент Чехії прокоментував масштабні удари РФ після поїздки в Одесу
21 березня 2025, 17:09Зеленський прокоментував нічну атаку РФ: що сказав президент
21 березня 2025, 13:30
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
У Запоріжжі лунають потужні вибухи, є постраждалі
21 березня 2025, 21:54Внаслідок удару РФ по Сумщині загинуло двоє людей
21 березня 2025, 21:28В Україні різко подорожчав популярний овоч
21 березня 2025, 20:51Ірина Білик скасувала концерти: причина – серйозна хвороба
21 березня 2025, 20:46СБУ та Нацполіція ліквідували ще 5 схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України
21 березня 2025, 20:27З'явилися моторошні подробиці про таємниче зникнення 20-річної української моделі в ОАЕ
21 березня 2025, 19:39Трамп заявив, що дуже скоро в Україні буде повне припинення вогню
21 березня 2025, 18:39В Україні очікується до +15 градусів: погода на вихідні
21 березня 2025, 17:55Стало відомо, коли економіка України вийде на довоєнний рівень
21 березня 2025, 17:49
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України