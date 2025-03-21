Стало відомо, скільки людей повернула Україна з російського полону

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Від початку повномасштабної війни Україна повернула з російського полону 4306 своїх громадян

Про це президент України Володимир Зеленський розповів під час звернення до учасників конференції Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, передає RegioNews.

"Вже більше ніж три роки, майже увесь час цієї війни, працює наш Координаційний штаб - усі служби, які повертають полонених. Вже більше ніж 4 тисячі людей повернули - 4306. І повернемо всіх", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що звільнення полонених є одним з перших кроків завершення війни.

Нагадаємо, днями Україна повернула з російського полону майже дві сотні захисників.