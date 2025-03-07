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07 березня 2025, 18:29

Дослідження показало, як війна вплинула на кількість укладених шлюбів в Україні

07 березня 2025, 18:29
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фото: freepik.com
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Українці перед повномасштабною війною уклали 619,85 тисяч шлюбів. За час війни цей показник зменшився до 559,15 тисяч

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Слово і діло".

Більше шлюбів під час повномасштабної війни зафіксували у Київській (35,02 тисячі проти 32,94 тисяч за трирічний період до вторгнення), Вінницькій (27,52 тисяч проти 23,74 тисяч), Полтавській (25,14 тисяч проти 20,43 тисяч), Рівненській (18,44 тисяч проти 18,19 тисяч), Хмельницькій (21,93 тисяч проти 18 тисяч), Житомирській (21,48 тисяч проти 17,96 тисяч), Черкаській (22,88 тисяч проти 17,39 тисяч), Миколаївській (17,45 тисяч проти 16,88 тисяч), Сумській (14,26 тисяч проти 13,72 тисяч), Чернігівській (13,83 тисяч проти 13,37 тисяч), Кіровоградській областях (15,51 тисяч проти 12,15 тисяч).

В інших регіонах під час війн українці одружувалися рідше. Зі зрозумілих причин значно скоротилася кількість шлюбів у Донецькій, Луганській та Херсонській областях.

Нагадаємо, українці почали менше одружуватись і значно частіше розлучатись. Про це свідчить статистика Міністерства юстиції України.

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