Эксперт рассказал, сколько детей должно рождаться, чтобы в Украине увеличивалось население

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Чтобы улучшить демографическую ситуацию в Украине, каждая женщина должна рожать хотя бы два ребенка.

Как передает RegioNews, об этом в комментарии рассказал заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ Александр Гладун.

По его словам, по продолжительности жизни Украина проигрывает развитым странам Европы, примерно на 8-10 лет, если говорить о женщинах в отношении мужчин, то этот показатель составляет 15-17 лет.

По мнению демографа, чисто арифметически старение населения будет уменьшаться, если будет увеличиваться рождаемость, но нужно, чтобы она была выше.

"По крайней мере, чтобы у одной женщины в Украине было два ребенка. Но такая ситуация с рождаемостью должна длиться 20-30 лет. Тогда это существенно повлияет на другие демографические показатели", — подытожил Гладун.

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