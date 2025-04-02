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02 квітня 2025, 14:25

Стало відомо, скільки колишніх засуджених поповнили лави ЗСУ

02 квітня 2025, 14:25
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фото: ілюстративне
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Станом на початок квітня 2025 року понад 8 тис. колишніх засуджених поповнили лави Збройних сил України. Чимало заяв зараз перебувають на розгляді

Як передає RegioNews, про це Укрінформу повідомив начальник Департаменту з питань виконання покарань Мін’юсту Євген Горобець.

За його словами, після ухвалення навесні 2024 року закону, який запровадив інститут умовно-дострокового звільнення засуджених для їхньої участі в обороні країни, перші групи добровольців із числа звільнених із установ виконання покарань потрапили у бойові підрозділи вже у влітку минулого року.

Більшість із них поповнили лави 1-го окремого штурмового батальйону "Да Вінчі"; 225-го окремого штурмового полку; 92-ої окремої штурмової бригади; 93-ої механізованої бригади "Холодний Яр"; 95-ої окремої ДШБ; Третьої штурмової, а також деяких інших спецпідрозділів Сил безпеки і оборони.

"Ця програма дає людям другий шанс – можливість не просто спокутувати провину, а й довести свою відданість Україні на передовій, де кожен захисник потрібен", – зазначив Горобець.

Нагадаємо, Україна в 2025 році планує поставити на фронт тисячі роботів.

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