Стало відомо, кого із військовозобов'язаних можуть спрямувати на обладнання фортифікацій
Військовозобов'язані, визнані за станом здоров'я придатними до тилових частин, а також військовозобов'язані старше 50 років можуть бути спрямовані на обладнання фортифікацій
Про це повідомив заступник начальника Запорізького ТЦК та СП Якунін, передає RegioNews.
Зазначимо, військовозобов'язані українці віком від 25 до 60 років, яких раніше визнали обмежено придатними, мають пройти повторну військово-лікарську комісію (ВЛК) до 5 червня 2025 року. Якщо вони проігнорують цю вимогу, їх оголосять у розшук.
Як повідомлялось, у Чехії вбили ветерана ЗСУ. Трагедія сталась у місті Пардубіце.
"Обмежено придатних" оголосять у розшук і оштрафують, якщо вони не пройдуть повторну ВЛКВсі новини »
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